Mögliche Übernahme Salesforce und Slack: Bündnis gegen Microsoft?

Auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die Stoßrichtung eines Zusammenschlusses von Salesforce und Slack eine andere ist. Zumal SAP gerade stark mit sich selbst beschäftigt ist. SAP-Chef Christian Klein will jetzt seine Kernsoftware noch schneller in die Cloud bringen – eine Übernahme in zweistelliger Milliardenhöhe würde da nicht gut in die Zeit passen.