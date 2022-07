Musk stoppt Übernahme Twitter-Übernahme geplatzt: Warum das ein Segen ist

Bislang wurde darüber spekuliert, dass Musk einfach nur geschickt den ursprünglich vereinbarten Preis von 44 Millionen Dollar drücken wollte. Im Abrutschen der Börsen war auch die Twitter-Aktie abgesackt. Am Freitag war sie zum offiziellen Handelsschluss nur noch 28 Milliarden Dollar wert. Danach rutschte sie auf 26,4 Milliarden Dollar. Behält Wedbush-Analyst Dan Ives recht, dann könnte sie am Montag regelrecht abstürzen – auf einen Kurs zwischen 25 und 30 Dollar. Das würde nur noch 19 Milliarden Dollar beziehungsweise 23 Milliarden Dollar entsprechen. Eine gigantische Kapitalvernichtung also.