RTL, Ufa, Gruner+Jahr, Random House Bertelsmann will Medientöchter als „Content Alliance“ bündeln

29. Januar 2019 , aktualisiert 29. Januar 2019, 15:21 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Konzern verordnet RTL, Ufa und Co. eine engere Zusammenarbeit. So will Bertelsmann gegenüber Google und Netflix konkurrenzfähig bleiben.