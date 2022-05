SAP-Hauptversammlung Hassos letzte Schlacht

Im Jahr 1972 – also vor genau einem halben Jahrhundert – haben fünf ehemalige IBM-Programmierer gemeinsam den Grundstein für den heutigen Weltmarktführer für Unternehmenssoftware gelegt. Plattner ist der letzte Verbliebene jener Gründerriege, der SAP als Chefkontrolleur vorantreibt und bis heute maßgeblich prägt. Mehr noch: Der geborene Berliner aus der nordbadischen Provinz agiert sozusagen als oberster SAP-Berater in Sachen IT-Entwicklung. „Plattner, der ewige Diktator“ – so titelte die WirtschaftsWoche vor zwei Jahren, in Anlehnung an ein Interview aus dem Jahre 2013, in dem er über sich selbst sagte, er sei „ein Diktator, aber ein guter“.