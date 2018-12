Slack-Chef Butterfield „Wir werden noch in 10.000 Jahren E-Mails schreiben“

Warum nutzt zum Beispiel Kemmler Slack? Was ist so überzeugend?

Wenn wir unsere Kunden das fragen, dann haben die nicht immer eine klare Antwort. Manche mögen den Look, die Benutzerfreundlichkeit oder sie nutzen einfach gerne Emojis oder lustige GIFs. Andere schätzen vielleicht die Unterhaltungen in themenspezifischen Channels, die allen Beteiligten die Möglichkeit bieten, ihre Unterhaltungen zu organisieren. Wir selbst denken, dass sie durch all diese kleinen Vorteile einfach produktiver arbeiten und deshalb morgens auch gerne ins Büro kommen.