 Software-Patente: Gericht weist Qualcomm-Klagen gegen Apple zurück

MünchenIm weltweiten Rechtsstreit mit Apple muss der US-Chipkonzern Qualcomm in Deutschland einen Rückschlag hinnehmen. Das Landgericht München wies am Donnerstag vier Patentklagen von Qualcomm gegen den iPhone-Hersteller ab. In diesen Fällen würden Software-Patente von Qualcomm nicht verletzt, sagte der Richter Matthias Zigann bei der Urteilsverkündung.