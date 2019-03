Spionageverdacht China zur Huawei-Debatte: Die USA wollen uns kleinmachen

Peking kann da nur zustimmen. Dort werden die USA für ihr Vorgehen im Fall Huawei in diesen Tagen nur noch als „selbstsüchtig“ und „überheblich“ betrachtet, wie es die parteinahe Zeitung Global Times am Mittwoch auf der Titelseite in einem Leitartikel formulierte. „Die Welt verändert sich, und so sollte sich die Strategie Europas verändern“, schrieb das Blatt weiter. Europa sollte versuchen, seine eigenen Interessen zu maximieren, anstatt als Anhänger einer „America First-Doktrin“ zu fungieren. Deutschland und ganze Europa würde von Huawei profitieren, da durch den chinesischen Konzern die Konstruktion eines 5G-Netzes günstiger werde und schneller umgesetzt werden könne.