Starlink Satelliten-Internet startet noch in diesem Jahr in Deutschland

Starlink, eine Tochter von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX, will noch in diesem Jahr seinen Satelliten-Internet-Dienst nach Deutschland bringen. Das sagt Space-X-Manager Hans Königsmann der WirtschaftsWoche. „Wenn alles nach Plan läuft, starten wir in Deutschland noch in diesem Jahr“, so Königsmann. In Deutschland sind knapp 20 Prozent aller Haushalte noch nicht mit Internetzugängen mit Geschwindigkeiten von mehr als 100 Mbit pro Sekunde versorgt. Starlink ist vor wenigen Wochen testweise in den USA gestartet.