Steuerstreit: Apple und Irland einigen sich auf Milliarden-Zahlung

Schon 2016 hat die EU Irland im Streit um Steuervorteile für Apple zu Nachforderungen in Höhe 13 Milliarden Euro verdonnert. Während das Verfahren dazu vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) noch läuft, kommt Bewegung in den Fall: Apple hat eine Vereinbarung mit der irischen Regierung unterzeichnet, das Geld zunächst auf ein Treuhandkonto zu überweisen. Die erste Rate soll im Mai überwiesen werden, bis zum Herbst erwarte das irische Finanzministerium die vollständige Summe. Das erklärte der irische Finanzminister Paschal Donohoe am Dienstag. Nach dem Gerichtsentscheid könnte das Geld dann weitergereicht werden.