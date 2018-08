T-Systems und T-Mobile US Die zwei großen Baustellen der Telekom

Die Telekom ist wegen ihrer US-Tochter T-Mobile US, die sich gerade mitten im Zusammenschluss mit dem kleineren Rivalen Sprint befindet, besonders von Wechselkurseffekten betroffen. Der Deal, der T-Mobile US deutlich mehr Gewicht im wichtigen US-Markt geben würde, ist längst nicht in trockenen Tüchern, sondern wird von den Behörden umfassend geprüft. Bis dieser Prozess in die heiße Phase kommt, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen. Er sei zuversichtlich, dass die Regulierer dem 26 Milliarden Dollar schweren Deal zustimmten, sagte T-Mobile-US-Chef John Legere bei der Vorstellung der Quartalsbilanz. Geschäftlich läuft es in den USA: Die Zahl der Neukunden fiel mit 686.000 höher als erwartet aus.