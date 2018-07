Technologiekonzern: Jenoptik-Chef Traeger sieht starken Rückenwind in den Märkten

JenaDer Technologiekonzern Jenoptik verzeichnet trotz der weltweiten Handelskonflikte zur Jahresmitte brummende Geschäfte. „Wir spüren aktuell weiterhin starken Rückenwind in den Märkten“, sagte Jenoptik-Chef Stefan Traeger in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Da ist sehr viel Optimismus.“