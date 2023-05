Technologiekonzern Siemens feiert Rekordgewinne

Siemens spürt nichts von einer schwächeren Konjunktur. Der Münchner Technologiekonzern verzeichnete im zweiten Quartal 2022/23 in seinen beiden Kernsparten Rekordgewinne, und auch der Auftragseingang zieht wieder kräftig an, wie Siemens am Mittwoch mitteilte. Der Vorstand um Roland Busch erwartet deshalb nun im laufenden Geschäftsjahr (per Ende September) einen Umsatzzuwachs auf vergleichbarer Basis von neun bis elf (bisher: sieben bis zehn) Prozent, der Auftragseingang soll noch höher ausfallen. Vorstandschef Busch sprach von einer „hervorragenden Leistung“. Das Ergebnis je Aktie soll im laufenden Geschäft auf 9,60 bis 9,90 (bisher 8,90 bis 9,40) Euro steigen. Dazu kommen 2,01 Euro je Aktie – insgesamt 1,6 Milliarden Euro – aus der Kurserholung der früheren Energietechnik-Tochter Siemens Energy, an der Siemens noch 32 Prozent hält.