Verspätet sich das neue iPhone? Wie „herausfordernd“ wird das Coronavirus noch für Apple?

Es ist erst wenige Wochen her, dass Apple die Börsen mit einem pessimistischen Ausblick geschockt hat. Wegen der Coronavirus-Epidemie in China kündigte der iPhone-Hersteller an, dass er nicht mehr damit rechne, seine Umsatzziele für das laufende Quartal erreichen zu können, unter Berufung auf Lieferbeschränkungen für das iPhone und verlorene Einzelhandelsumsätze in China. Apple-Beobachter sind also ohnehin alarmiert.



Zwar versuchte Apple-Chef Tim Cook beim Apple-Aktionärstreffen am Mittwoch ein unaufgeregtes Bild zu vermitteln, indem er lediglich von einer „herausfordernden“ und „dynamischen“ Situation sprach. Aber vielen dürfte dies weniger als Beruhigung gelten, denn als Aussagen mit Allgemeinplätzen – um bloß nichts Konkretes sagen zu müssen.