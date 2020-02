Leere Schiffe, volle Frachtflugzeuge Coronavirus bringt die Logistik durcheinander

Der Seefrachtspediteur Kühne und Nagel warnt seine Kunden: „Die Häfen von Shanghai, Tianjin und Ningbo bleiben überlastet.“ Dem Personalmangel folgt der Platzmangel: Viele Häfen haben kaum noch Raum für die Container, die auf Bearbeitung und Weiterversand warten. Und so stauen sich die Container in den Häfen.



Vor allem für Obst- oder Gemüselieferungen ist das ein großes Problem. Frische Ware wird normalerweise in Kühlcontainern transportiert, die an den Strom angeschlossen werden müssen, sobald sie am Hafen angekommen sind. Nur gibt es an vielen Standorten nicht mehr genügend Steckdosen, melden Reedereien. Die ersten Anbieter verlangen deshalb nun bereits eine Extragebühr von 1000 Dollar für jeden Kühlcontainer, der noch in chinesischen Häfen eintrifft.

Dabei haben Reeder die Fahrten nach China ohnehin schon weitgehend begrenzt: Seit dem Ausbruch des Coronavirus haben Reedereien mehr als 30 Fahrten von Asien nach Europa gestrichen. Nach Berechnungen des Analysedienstes Alphaliner sind das 46 Prozent der gesamten Kapazität auf der Route.