Vodafone/Unitymedia: Vollbremsung bei Tempo 300

Doch nur beim ersten Hinhören klingt dieser Übernahmeplan gut. Immer wieder deuteten die Wettbewerbshüter in Brüssel und Bonn in den vergangenen Monaten an, dass dadurch ein Duopol aus Telekom und Vodafone entsteht, das alle anderen Anbieter an die Wand drückt. Die Brüsseler EU-Kommission will deshalb den Milliardendeal nicht genehmigen.