Wenn wir aber allem zustimmen, dann passiert Ähnliches wie in unserem Hotel anfangs. Mitunter mehrere hundert Cookies werden uns in unsere Rechner und Telefone reingesetzt, wenn wir eine Seite öffnen. Da verlieren selbst die Seitenbetreiber die Übersicht, was das noch alles soll. Irgendwelche Drittanbieter bekommen irgendwelche Daten von deren Kunden (uns!), wissen dann, auf welchen Seiten wir sonst noch so surfen, und basteln sich so ihr Bild über uns: Geschlecht, Interessen, sexuelle Vorlieben, Job, Einkommensniveau, Urlaubsorte, Wohnort und so weiter. Unser virtueller Daten-Klon.



Der Witz ist: Das wäre ja alles halb so schlimm, wenn wir als Verbraucher den Überblick hätten.