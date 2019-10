Mit oder ohne? Für viele Mittelständler ist es die Frage aller Fragen. Bis in den letzten Winkel des Landes hat sich herumgesprochen, dass die herkömmliche Businessuniform ausgedient hat. Jeder will jetzt ein bisschen locker sein, ohne etwas zu riskieren. Das Eintreten in die krawattenfreie Zone gilt als kalkulierbarer Bruch mit den Konventionen.