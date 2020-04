Betrugsversuche bei Corona-Soforthilfen „Mitnahmeeffekte lassen sich nicht vermeiden“

Hamburg etwa meldete vergangene Woche, die Hamburgische Investitions- und Förderbank habe eine „gefälschte Internetseite“ entdeckt, die auf einem Server in Tschechien lief. Wie im bekannt gewordenen Fall in NRW hätten die Betrüger auch hier versucht, Hamburger Antragsteller auf die Fake-Seite zu locken, „um in deren Namen, aber mit eigenen Bankverbindungen öffentliche Hilfen zu kassieren“, wie die Hamburger Finanzbehörde schreibt. Das Hamburger LKA habe die Seite zwei Stunden nach Entdeckung vom Netz nehmen lassen. Einen Tag später war das offizielle Hamburger Online-Portal für Corona-Hilfsgelder wieder zugänglich. Der Behörde zufolge sei kein finanzieller Schaden entstanden.