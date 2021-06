Daimler-Chef Källenius „China birgt für uns großes Potenzial“

Ein Klumpenrisiko aber sieht er deswegen mitnichten. Im Gegenteil: Mit BMW und dem VW-Konzern sei die Konkurrenz ähnlich stark in China aufgestellt. „Das ist ein Vorteil und eine enorme Wirtschaftsleistung“, sagte Källenius. Denn es gebe schließlich einen sehr großen Exportanteil aus der Bundesrepublik heraus in Richtung China. Dabei gehe es nicht nur um Fahrzeuge, sondern auch um Teile für die Fabriken, die man dort habe. Deutsche Zulieferer machen so also auch ihr Geschäft mit China, will er sagen. „Das ist ein Vorteil für die ganze, deutsche Wirtschaft“, sagt Källenius. Er würde „nicht von einem Klumpenrisiko sprechen“, sondern von einer Chance. „Zu sagen, weil ich in einem Markt – und in diesem Fall in einem sehr großen Markt – sehr erfolgreich bin, jetzt will ich meinen Erfolg selber eingrenzen, das ist keine gute Geschäftsstrategie.“ Trotzdem glaubt er, dass Daimler auch „in Europa wachsen“ könne – ebenso wie in anderen Märkten, die aufstrebend seien.