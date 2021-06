Digitalisierung in der Agrarbranche Vom Feld ins Netz

Günstige Einstiegsmöglichkeiten sehen die jungen Firmen insbesondere im Agrarhandel. So begibt sich wie Betriebsmittelhelden in Ostwestfalen auch Lars Lehmann in Brandenburg mit einem noch kleinen Team von fünf Festangestellten auf die Jagd nach Marktanteilen. Seit 2018 tüftelt er mit seinem Start-up Agrimand in Birkenwerder an einer Art Amazon für Landwirte. Zunächst auf Ausschreibungen von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln spezialisiert, lassen sich über die Plattform inzwischen auch Getreide und Ölsaaten handeln. In Zukunft aber will sich die junge Firma als Marktplatz für Landhändler etablieren – und auch Webshops für Landhändler einrichten.



Die nötigen Kontakte zu potenziellen Abnehmern hat der Gründer: Aufgewachsen mit einem Familien-Agrarunternehmen im Havelland, zielt er vor allem auf mittlere bis große landwirtschaftliche Betriebe ab 250 Hektar Fläche. „Wir richten uns an Profis, die ihre Prozesse gerade im Einkauf optimieren wollen. Uns geht es nicht darum, das Tresengeschäft kaputt zu machen“, sagt Lehmann. Vielmehr sollten Landwirte dazu animiert werden, sich stärker zu vernetzen und etwa als Gruppe gemeinsam einzukaufen – zu dann günstigeren Preisen.