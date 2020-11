Sebastian Borek „Der Flaschenpost-Deal ist ein Weckruf für den Mittelstand“

Was muss passieren, damit solche Deals selbstverständlicher werden?

Es kommt auf die verantwortlichen Geschäftsführer oder Gesellschafter an. Man muss sich schlichtweg mit den wichtigen Themen und Technologien beschäftigen, rausgehen, mit den Leuten sprechen. Dr. Oetker hat sich seit Jahren mit diesen Veränderungen auseinandergesetzt, mit einer Digitaleinheit oder kleineren Beteiligungen, wie etwa an einem Torten-Start-up, das in diesem Sommer vollständig übernommen wurde. Nur durch solche Schritte bleiben etablierte Unternehmen überhaupt anschlussfähig an die Start-up-Welt. Wer das alles verpasst hat, kann nicht mal eben mit einem Zukauf alle Versäumnisse aufholen.



Mehr zum Thema: So wollen Unternehmen wie Flaschenpost, Durstexpress und Durststrecke den Getränkehandel digital revolutionieren.