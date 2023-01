Frauen in Führungspositionen „Wir müssen es doch erzwingen!“

Auch Melanie Baum kennt die politisch geformten Probleme nur allzu gut. Beispiel Einkommensunterschied. „Ich sehe in meinem Umfeld, dass viele Frauen sich gegen Führungspositionen entscheiden, weil der Einkommensunterschied in der Elternzeit zu groß ist zum Mann.“ Wenn der Mann, wie so oft, mehr verdient als die Frau, und das Elterngeld sich am durchschnittlichen Einkommen bemisst, wären viele Frauen finanziell benachteiligt, wenn der Mann den Hauptteil der Elternzeit nehmen würde. „Mir sagen viele Frauen: Wir würden 800 Euro weniger pro Monat haben, wenn mein Mann so viel Elternzeit nehmen würde“, erzählt Baum. „Das ist schlimm! Das führt meist dazu, dass eben die Frau ein oder zwei Jahre zu Hause bleibt. Und dann kommt sie oft in Teilzeit zurück. Es ist komplex.“ Wie ist es in ihrer eigenen Firma? Immerhin beschäftigt sie ja fast nur Männer. „Bei uns nehmen die Männer auch mehr als zwei Monate Elternzeit, auch mal ein Jahr. Manche arbeiten auch Teilzeit – da ist alles dabei. Das liegt viel mehr an der Generation als am Geschlecht.“