Vor allem die Autobranche boomt. Im vergangenen Jahr liefen 3,77 Millionen Fahrzeuge vom Band. Bis 2020 will Mexiko der fünftgrößte Automobilstandort der Welt werden. Auch deutsche Autobauer mischen kräftig mit. VW betreibt in Puebla sein zweitgrößtes Werk weltweit, Audi fertigt in der Nähe den Geländewagen Q5. BMW und Daimler bauen derzeit neue Werke. „Mexiko profitiert als Produktionsstandort von wettbewerbsfähigen Löhnen, relativ gut ausgebildeten Arbeitskräften, einem großen Netz an Zulieferern und einer soliden Infrastruktur“, sagt GTAI-Experte Steinmeyer. „Das Gesamtpaket für Investoren stimmt.“ Zudem ist das Land eine der offensten Volkswirtschaften der Welt und unterhält Freihandelsabkommen mit mehr als 40 Staaten. Mit der Unterzeichnung des Pazifik-Handelsabkommen CPTPP schlugen die Mexikaner zuletzt eine Brücke nach Asien. Das gefällt auch deutschen Unternehmen. Nach Angaben der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer sind rund 2000 Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in Mexiko aktiv. Mit einem Volumen von etwa 16 Milliarden US-Dollar ist Deutschland Mexikos größter Handelspartner in der Europäischen Union.