Und die Risiken? Viele Geschäfte sind geschlossen, die Büros verwaist. Ihre Kunden dürften sich mit Aufträgen erstmal zurückhalten.

Trilux wird sicher nicht ungeschoren durch diese Krise kommen. Unsere Kunden haben allerdings kaum Aufträge abgesagt, aber verschoben. Die genauen Auswirkungen der Coronakrise werden wir wohl erst im dritten und vierten Quartal sehen. Unsere Geschäfte brauchen ja einen gewissen Vorlauf. Wenn wir für einen Kunden ein neues Lichtkonzept realisieren, dauert das zwischen drei und neun Monaten.



Haben Sie schon Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt?

Ja, von unseren 1800 Mitarbeitern in Deutschland sind derzeit rund 450 in Kurzarbeit. Ausgenommen davon sind unsere Außendienstmitarbeiter. Der Kontakt mit den Kunden ist für uns wichtig. Wir haben bereits neue Konzepte, wie unsere Kunden erfolgreich sein können, wenn Wirtschaft und Handel wieder anlaufen. Viele überlegen gerade, wie sie ihre Verkaufsflächen durch Licht attraktiver gestalten können, damit die Kunden wieder in ihre Filialen kommen. Allerdings fehlt es den Händlern durch die Umsatzausfälle an Geld; die Unsicherheit ist groß.



Was bieten Sie Ihren Kunden in dieser Situation an?

So eine Krise bringt ja auch Chancen für neue Geschäftsmodelle. Trilux bietet den Kunden etwa neue Finanzierungsmodelle an, um Betriebskosten zu sparen. Wir wollen künftig nicht nur Licht verkaufen, sondern wir wollen es verleasen. Das heißt, der Kunde zahlt auch nur, wenn das Licht eingeschaltet ist. Wir setzen auf intelligente Lichtsteuerung, mit der das Licht nur angeht, wenn es auch benötigt wird. Die eingesparten Energiekosten teilen wir uns dann mit dem Kunden. Und auch mit unserer Heat Map Technologie helfen wir unseren Kunden, effizienter zu werden…