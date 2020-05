In unserer Schuh-Manufaktur in Düssin, in der wir seit Jahren eigene Lauf- und Bequemschuhe fertigen, haben wir auch Masken gebaut und auch selbst genutzt für unsere Mitarbeiter. Zusätzlich haben wir auch Masken an befreundete Unternehmen verkauft. Den Mut von Herrn Grupp, sich mit den deutschen Fertigungspreisen öffentlich hinzustellen, teilen wir nicht. Unsere Masken bieten wir nicht öffentlich zum Kauf an.



Wir haben die letzten Wochen auch dazu genutzt, unser Schuh-Lager etwas aufzufüllen. Da unsere Fachhändler – insbesondere die Bequemschuhhändler – vielfach älteres Publikum haben, sind viele noch nicht annähernd wieder so besucht wie vor der Krise. Die alten Leute trauen sich nicht und die Masken verhindern ein entspanntes Einkaufserlebnis, weil sie doch bei vielen zu Luftnot und Konzentrationsproblemen führen.