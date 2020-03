Helden Contra Corona – Erfahrungsbericht #8 Ein Mutmacher macht Kurzarbeit

Ganz am Ende des Gesprächs gibt der 60-Jährige preis, was ihn quält: Ausgerechnet die zwölf Leute in Welzow, für die er eben noch der Mutmacher war, schickt er ab April in Kurzarbeit – komplett und zu 100 Prozent. „Es geht nicht anders“, sagt Gust entschuldigend. Welzow werde ja noch von der Zentrale im Landkreis Teltow-Fläming aus gesteuert. Material werde fast täglich dorthin transportiert. Die damit verbundenen Logistik- und Personalkosten fallen erst einmal weg, weil das Hoffnungsprojekt Welzow, in das die Gusts insgesamt 2,2 Millionen Euro investieren werden, nun erst einmal auf Eis liegt.