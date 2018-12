 Innovativer Mittelstand: Canyon schickt Radprofis besser bergab

Zusammengebaut werden die Teile in der großen Produktionshalle am Rand von Koblenz. Theoretisch könnte Canyon hier nun jedes Fahrrad einzeln konfigurieren und es dann dennoch am Fließband bauen, ähnlich wie in der Automobilindustrie. Bis jetzt scheitert die totale Individualisierung noch an den IT- und Lagersystemen. Sobald die aber so weit sind, will Canyon loslegen. „Unsere Montage ist eine der modernsten in ganz Europa“, sagt Geschäftsführer Kaiser.