KfW-Mittelstandspanel Konjunkturabkühlung bremst den Rekordkurs deutscher Mittelständler

Trotz der Konjunkturabkühlung rechneten bei der Befragung in diesem Frühjahr deutlich mehr Firmen mit steigenden (35 Prozent) als mit sinkenden Umsätzen (17 Prozent). Zuletzt trübte sich die Stimmung allerdings ein. „Einer Vielzahl an Rekorden im abgelaufenen Jahr zum Trotz – am Horizont ziehen dunkle Wolken auf“, heißt es in der Studie.