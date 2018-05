Knauf: „Niemand will eine Wohnung von der Stange“

Herr Grundke, was macht USG so wertvoll für Sie?

Wir streben danach, unsere geografische Diversifizierung und unser Wachstum weiter zu beschleunigen. Die Übernahme von USG würde uns den Einstieg in den Markt für Gipsplatten und Deckensysteme in den USA erlauben. Das ist eine ideale Ergänzung unserer starken Präsenz in Europa, Lateinamerika und Asien. Als bestehender Aktionär von USG seit nunmehr fast schon 20 Jahren sind wir seit Langem von der strategischen Kombinationslogik überzeugt und haben diese sorgfältig studiert. Wir sind daher überzeugt, dass unser Angebotspreis einen vollen und fairen Wert darstellt.