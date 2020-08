Lukaschenko EU bringt Sanktionen gegen Belarus auf den Weg

Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja rief zu friedlichen Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko auf. Tichanowskaja, die sich derzeit in Litauen aufhält, forderte ihre Anhänger in einem You-Tube-Video zu Gewaltverzicht bei Protesten auf. Sie appellierte, eine unabhängige Neuauszählung der Präsidentschaftswahl zu fordern. Nach Regierungsangaben soll Lukaschenko einen überwältigenden Sieg errungen haben. Dies bezweifeln sowohl die Opposition in Belarus als auch westliche Politiker. Lukaschenkoa selbst wandte sich mit einer TV-Botschaft an die Bevölkerung und warnte vor weiteren Protesten. Nach Angaben der Staatsagentur BelTA versicherte der belarussische Außenminister Vladimir Makei seinem Schweizer Kollegen in einem Telefonat, dass die Regierung in Minsk bereit für einen „konstruktiven und objektiven Dialog mit ausländischen Partnern“ sei.