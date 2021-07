Nachhaltige Unternehmensfinanzierung Warum grüne Kredite oft an Daten scheitern

Ob sich ein an ESG-Kriterien verknüpfter Kredit auch für einen Mittelständler lohnt, hängt vor allem von dem Aufwand ab, den er für die eigene Datenerfassung braucht. „Entwickeln sich die im Kreditvertrag vereinbarten Kennzahlen in die richtige Richtung, so verbessern sich die Kreditkonditionen. Dann können sie auch attraktiver werden, als bei einem Kredit, der nicht an Nachhaltigkeitsziele gekoppelt ist“, sagt Marcus Thiel. Er ist seit Oktober 2020 innerhalb der Unternehmensfinanzierung der Deutschen Bank zuständig für nachhaltige Finanzierungen. „Verfehlt das Unternehmen die vereinbarten Ziele, so verschlechtern sich die Kreditkonditionen im Gegenzug. In der Regel muss dann das Unternehmen eine bestimmte Summe an eine vorher festgelegte NGO-Organisation zahlen.“