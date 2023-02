Neues Geschäftsfeld für Heizungsbauer Viessmann will Start-up-Schmiede des deutschen Mittelstands werden

Das zeigt: Innovationshilfe bleibt auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein interessantes Geschäftsfeld. „Company-Builder sind ein etablierter Akteurstyp des deutschen Innovationssystems“, heißt es in einer Studie des Instituts Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen aus dem vergangenen Jahr. Die Untersuchung zeigt, dass in etwa zwölf Prozent der deutschen risikokapitalfinanzierten Start-ups aus den vergangenen zehn Jahren Dienstleister beteiligt waren, die sich mit der Gründungshilfe ihr Geld verdienen. In der Regel werden diese Company-Builder von etablierten Konzernen oder Mittelständlern beauftragt, die eine Idee haben – aber sich eine Start-up-typische Entwicklung nicht zutrauen. „Die Mittelständler bringen das Know-how über ihre Branche und ihre Technologie mit, wir die Geschwindigkeit der Start-up-Welt“, sagt Decker.