Personalentwicklung : Umstrittener KI-Trend in der Weiterbildung

Wie Weltmarktführer und Gründer zusammenarbeiten, was sie voneinander lernen können und was regelmäßig schief läuft, beleuchtet die WirtschaftsWoche in einer Artikel-Serie.



Wer seine Mitarbeitenden weiterbilden will, steht vor einem Problem. Das passende Seminar oder den passenden Online-Kurs unter einem schier unermesslichen Angebot zu finden, kostet Zeit und Nerven. In manchem Betrieb kommen auf 1000 Angestellte drei Personaler, sagt Elisa Hertzler, Gründerin des Berliner Start-ups Peer Solutions. Die müssten gemeinsam mit der jeweiligen Führungskraft entscheiden, wer welche Weiterbildung machen soll. Zeitlich sei das gar nicht machbar. Deshalb werde häufig einer ganzen Abteilung einfach das gleiche Seminar vorgeschlagen. „Weiterbildung findet mit der Gießkanne statt. Und einmal im Jahr wird gegossen“, kritisiert Hertzler.