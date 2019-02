Peter Schöffel „Ich kann mir vorstellen, massiv in China zu investieren“

Was passierte dann?

Das war ja das Schlimme – nichts! Unsere Anwälte hatten uns empfohlen: Biete denen einen Geldkoffer an, das kriegen wir irgendwie hin. Tatsächlich habe ich nicht einmal eine Antwort bekommen. Da wirst Du wahnsinnig, das ist ja mein Recht, meine Firma! Bis heute weiß ich nicht, was die mit unserer Marke wirklich vorhatten. Aber zum Glück sind wir hartnäckig geblieben, und am Ende ist es uns und unseren Anwälten gelungen, in China Herr über unseren Markennamen zu werden.