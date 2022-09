Streit um Preiserhöhungen: Warum Coca-Cola nicht mehr an Edeka liefern muss

Begonnen hatte der Konflikt bereits im Juli. Damals kündigte Coca-Cola an, die Preise in Deutschland ab dem 1. September erhöhen zu wollen – normalerweise stehen solche Preisrunden bei Coca-Cola erst im November an. Angeblich soll Coca-Cola, mit über zwei Milliarden Euro Umsatz in Deutschland der größte Getränkeproduzent, Preiserhöhungen im höheren einstelligen Prozentbereich gefordert haben. Die Handelskette Edeka wollte das nicht akzeptieren. Der Getränkeanbieter wollte daraufhin seine Lieferungen an Edeka einstellen. Die Handelskette verhinderte das zunächst, indem sie vor Gericht eine einstweilige Verfügung durchsetzte.