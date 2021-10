Nach Tesla-Weggang Diese Deutschen bleiben trotz astronomisch hoher Kosten im Silicon Valley

„Ich bin gleich zweimal nach Kalifornien ausgewandert. Einmal in den Neunzigerjahren nach einer einjährigen Entsendung durch McKinsey nach San José, worauf ich an der Haas School of Business in Berkeley einen MBA gemacht habe. Und nebenbei die Chance hatte, bei verschiedenen Silicon-Valley-Unternehmen wie Apple zu arbeiten, was in dieser Form in Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Das hat mir viele Einblicke gegeben. Dann war ich in Santa Clara während des Dot.com-Aufschwungs als Beraterin für die Gartner Group tätig.