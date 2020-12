Peik von Bestenbostel: Kommunikationschef von Volkswagen-Chef Diess gibt seinen Posten ab

Der gelernte Journalist Bestenbostel arbeitete zwölf Jahre bei VW, zuerst als Leiter der Unternehmenskommunikation. Nach einem mehrjährigen Zwischenspiel bei der tschechischen VW-Tochter Skoda kehrte er als Sprecher der Hauptmarke VW nach Wolfsburg zurück und wurde 2018 mit den Aufstieg von Diess zum Konzernchef dessen rechte Hand in der Kommunikation. Vor seinem Eintritt bei Volkswagen arbeitete er in leitenden Positionen in der Unternehmenskommunikation von BMW und Siemens.