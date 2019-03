ProSiebenSat.1, Continental, Vonovia Die Zahlen des Tages

Continental hält an Börsen-Pänen für Sparte Powertrain fest und erhöht die Dividende

Der Autozulieferer Continental hält trotz des Abwärtstrends an den Automobilmärkten an seinen Plänen für einen Börsengang der Antriebssparte fest. Die Vorbereitungen für einen Teilbörsengang des Geschäftsfelds, das künftig den Namen „Vitesco Technologies“ tragen soll, liefen nach Plan, teilte der Dax-Konzern aus Hannover am Donnerstag mit. Angesichts der Umwälzungen in der Automobilindstrie wolle sich Conti so mehr unternehmerische Handlunsgfähigkeit ermöglichen, sagte Konzernchef Elmar Degenhart. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll trotz des Abwärtstrends an den Automobilmärkten um 25 Cent auf 4,75 je Anteilschein steigen.



In der organisatorisch inzwischen verselbständigten Sparte Vitesco fasst Conti neben dem Geschäft mit Verbrennungsantrieben auch die Hybrid- und Elektronantriebe und die Batterieaktivitäten zusammen. Der Auftragseingang in dem Bereich belief sich 2018 auf rund elf Milliarden Euro, davon entfielen den Angaben zufolge zwei Milliarden auf den Bereich Elektromobilität.