Chef-Klimatologe von MunichRe „Diese Schäden werden in ihrer Häufigkeit und Intensität steigen“

WirtschaftsWoche: Herr Rauch, was war Ihr persönlicher Eindruck, als Sie die Bilder aus den überfluteten Orten gesehen und bald darauf die Nachrichten über mehrere Dutzend Tote in Deutschland vernommen haben?

Ernst Rauch: Die humanitäre Dimension ist tatsächlich nicht nur besonders bedauerlich, sondern auch besonders auffällig. Sie zeigt, dass das Element des Unvorhersehbaren besonders stark wirkt. Auf einmal ist die Sturzflut, die Wassergeschwindigkeit so reißend, wie man es an vielen Orten gar nicht erwartet hat. In Braunsbach in Baden-Württemberg und Simbach in Bayern sahen wir 2016 Ähnliches. Auch da wurden ganze Ortschaften von Wassermassen und Schlammlawinen regelrecht durchgespült innerhalb ganz kurzer Zeit.