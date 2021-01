Coronakrise Allianz schließt erneut Vergleich mit Gastronomen

Spannend in Deutschland wird noch sein, wie Richter den unter Führung der Allianz von zahlreichen Versicherern und Kunden im Frühjahr geschlossenen „bayrischen Kompromiss“ zur Zahlung von 15 Prozent der Versicherungssummen beurteilen. Auch außerhalb Bayerns waren Versicherte in der Not darauf eingegangen. Eine dreistellige Millionensumme war dafür bereitgestellt worden. In München gehen nun die ersten Klagen wegen „Sittenwidrigkeit“ ein.



