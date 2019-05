Digitale Versicherungsfahnder Künstliche Intelligenz soll Versicherungsbetrug aufdecken

Einer von vielen Kunden in der Versicherungswirtschaft ist Axa. Der französische Konzern hat parallel ein eigenes Programm - Axa Sherlock - zur Betrugsbekämpfung entwickelt und arbeitet mit externen Insurtechs zusammen. „Man sieht zum Beispiel, ob eine Handynummer, mit der ein Schaden gemeldet wurde, schon bei drei weiteren Schadensfällen in den vergangenen sechs Monaten benutzt wurde. Oder ob ein Foto, das vermeintlich an der Unfallstelle gemacht worden ist, eigentlich woanders entstanden ist“, sagt Johannes Dick, Global Head of Data Analytics and Data Innovation bei der Axa Gruppe.