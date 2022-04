Versicherungskonzern: Talanx droht wegen Ukrainekrieg zweistellige Millionen-Abschreibung

Operativ hatte Talanx Glück: Die russische Lebensversicherungs-Tochter CiV Life war Ende Dezember an die Sovcombank verkauft worden. „Und das Geld ist am 16. Februar geflossen“, sagte Wicke – eine Woche vor dem Einmarsch in der Ukraine. In Russland ist der Versicherer nur noch mit einer kleinen Niederlassung in der Industrieversicherung vertreten.