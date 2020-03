Wegen Corona-Pandemie Bankenverband erwartet massiven Einbruch der Konjunktur

Zuletzt war die deutsche Wirtschaft 2009 in der Folge der globalen Finanzkrise geschrumpft, damals um mehr als fünf Prozent. Ab dem dritten Quartal 2020 könnte sich die Konjunktur nach heutiger Einschätzung allmählich wieder erholen, sagte Stefan Schneider, Deutschland-Chefökonom der Deutschen Bank, am Mittwoch in einer Telefonkonferenz.