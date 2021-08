Zweite Amtszeit: Republikanischer Senator dringt auf Verlängerung für Fed-Chef

Ein republikanischer Senator hat US-Präsident Joe Biden dazu aufgerufen, Federal-Reserve-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit zu nominieren. Die Führung der Notenbank in dieser sensiblen Zeit zu ändern könne Unsicherheit im Finanzsystem schüren und die wirtschaftliche Erholung untergraben, schrieb Steve Daines aus Montana am Donnerstag in einem Brief an den Demokraten Biden. Das Schreiben ist der erste formelle Aufruf von einem Mitglied des Bankenausschusses im Senat, am derzeitigen Fed-Chef festzuhalten.