Blick hinter die Zahlen #15 – Müllexporte So hat sich der Müll-Markt durch Corona verändert

Plastikabfälle sind ein globales Geschäft. Fein säuberlich sortiert, in Folien und Flaschen, in Schalen und Becher, aufgeteilt nach PET, PP oder dutzenden weiteren Kunststoffarten, wird der Abfall zu Ballen gepresst und um die Welt geschifft. Der Export von Müll zur Deponierung in andere Länder ist verboten, nur der Weiterverkauf zum Recycling ist erlaubt. Jahrelang war das ein profitables Geschäftsmodell. Insbesondere China kaufte gerne Altpapier oder die Plastikreste aus Deutschland auf und verarbeitete das, was in Deutschland niemand mehr verarbeiten wollte. Weil die Lohnkosten niedriger und die Umweltauflagen schwächer sind, lohnte sich das Geschäft trotzdem, für beide Seiten.