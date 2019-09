Recyclingkonzern Alba: „Das Geschäftsmodell Rohstoff-Verbrauch wird dieser Planet nicht überleben“

Bei Alba macht der Chef seinen Kaffee noch selbst. Axel Schweitzer hat eine eigene Maschine in seinem Büro, eine Nespresso. Die sind berühmt für den Müll, der durch die Kapseln entsteht. Ist das die richtige Wahl für jemanden, der an eine Zukunft ohne Müll glaubt? Die Kapseln seien gut recycelbar, sagt Schweitzer, weil sie ausschließlich aus Aluminium bestehen. Die Maschine sei auch die letzte Kapselmaschine im Büro, versichert er. Alle anderen seien bereits ausgetauscht.



WirtschaftsWoche: Herr Schweitzer, Sie wollen Müll in Europa und in Asien verwerten. Unterscheidet sich der Abfall in China von deutschem Müll?

Axel Schweitzer: Ja, definitiv. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, mir Abfälle genauer anzuschauen – was für meine Umwelt meist belustigend bis befremdlich wirkt. Der Müll in China hat in der Tat oft eine ganz andere Zusammensetzung, er enthält viel mehr organisches Material wie Essensreste. Oder das Beispiel Elektroschrott: Wir haben in Hongkong die modernste Recyclinganlage für Elektrogeräte aufgebaut. Da gibt es natürlich wesentlich mehr Reiskocher oder Klimaanlagen als in Europa. Deshalb ist es so wichtig, unsere Technologien auf die lokalen Gegebenheiten anzupassen und nicht einfach unsere Anlagen per „Copy und Paste“ dort aufzubauen.