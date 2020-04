Mehr Hausmüll Entsorger kämpfen wegen Corona mit überquellenden Mülltonnen

Bei dem Verpackungsmüll in der gelben Tonne oder dem gelben Sack zeige sich die Entwicklung zwar noch nicht so deutlich, berichtet der bvse. Doch vor allem die Restmülltonnen seien voller als zu dieser Jahreszeit üblich. Auch der Bioabfall nehme in einigen Regionen zu, berichtet der norddeutsche Entsorger Nehlsen. „Jeder, der einen Garten hat, nutzt die Zeit und schneidet dort Grünzeug“, sagt Nehlsen-Manager Lutz Siewek.



In einigen Städten führt das schon zu Problemen, die Mülltonnen quellen über. Die meisten Müllabfuhren halten sich weiter an ihre angekündigten Abholungstermine, nur wenige können angesichts des Coronavirus Extraschichten einlegen. Gleichzeitig fehlen den Bürgern auch einige Möglichkeiten, ihren Müll zu entsorgen. „Viele Kommunen haben ihre Wertstoffhöfe geschlossen“, kritisiert Rehbock vom bvse. „Dadurch sind die Entsorgungsmöglichkeiten der privaten Haushalte teilweise eingeschränkt“, sagt er. Viele Bürger entsorgen Grünschnitt oder Bauschutt deshalb illegal in öffentlichen Mülltonnen, oder stopfen diese Abfälle einfach in die Restmülltonne.