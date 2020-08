Blick hinter die Zahlen #29 – Berufspendler Die Pendlerströme sprechen fürs Rad

Das dürfte vielen Pendlern in Berlin zugutekommen. Denn die Zahlen des Statistikamts zeigen, dass die Distanz zum Arbeitsplatz in Kilometern keine Aussage darüber zulässt, wie lange die Arbeitnehmer dafür brauchen. So ist etwa jeder Vierte in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg innerhalb von zehn Minuten von zu Hause bei der Arbeit. Vor allem Großstädter benötigen aber länger. In Bremen erreicht zwar immerhin fast jeder Fünfte seinen Arbeitsplatz innerhalb von zehn Minuten. In Hamburg und Berlin sind das aber nur jeder Zehnte. In der Hauptstadt benötigt gar mehr als jeder Zweite mindestens 30 Minuten pro Weg. 17 Prozent davon gar mehr als eine Stunde.