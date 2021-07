Digitalkonzern: EU-Ausschuss lehnt Verbot von Verarbeitung von WhatsApp-Daten durch Facebook ab

Die Voraussetzungen für den Nachweis eines Regelverstoßes seien nicht erfüllt worden, teilte der EDSA am Donnerstag mit. Zugleich gebe es aber Widersprüche und Unklarheiten, weshalb sich der Ausschuss nicht in der Lage sehe, mit Sicherheit festzustellen, welche Verarbeitungsvorgänge zu welchem Umfang von Facebook vorgenommen würden. Es mangele zudem an Informationen darüber, ob Facebook bereits damit begonnen habe, Whatsapp-Nutzerdaten für eigene Zwecke zum Marketing zu verarbeiten.