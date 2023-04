Börsenwoche 406: Editorial: Tesla-Aktie: Wird der Börsenstar bald zum gewöhnlichen Automobiltitel?

Gemessen an fundamentalen Kriterien ist die Aktie weiterhin teuer. Zwar wächst der US-Autobauer schneller als Schwergewichte wie VW oder Toyota: Während Tesla bis 2025 eine Gewinnsteigerung von 60 Prozent zugetraut wird, rechnen die Analysten für VW mit einem Plus von 15 Prozent, bei Toyota sollen nur drei Prozent mehr in der Kasse bleiben.